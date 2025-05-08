На Кубе таксисты начнут ездить на автомобилях «Москвич»

В Гаване через несколько месяцев появится таксомоторный парк с автомобилями отечественной марки «Москвич». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках визита на автозавод «Москвич» совместно с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем, пишет ТАСС.

Отмечается, что лидер Кубы получил личное приглашение от президента РФ Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. В качестве подарка мэр преподнес ему сертификат на 10 автомобилей «Москвич 6». Собянин выразил надежду, что эти машины украсят улицы Гаваны.

Ожидается, что новый таксопарк сможет обслуживать 2,2 млн местных жителей Гаваны и свыше 150 тыс. туристов из России и других стран.

До этого сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует возобновить поставки автомобилей Lada в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

«Могу назвать регионы не только Ближнего Востока, но и Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Мы там активно присутствовали в советский период и сейчас планируем возобновить это направление для своего перспективного экспорта», — заявил президент компании Максим Соколов.

Ранее в России появилась таинственная автокомпания Tenet.