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В Бурятии неизвестные стреляли по детям из машины

В Брянске неизвестные открыли огонь по детям, стоявшим на остановке
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Shutterstock

В Бурятии неизвестные открыли огонь по школьникам, которые находились на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Нам пишут: по школьникам стреляли из пневматики в одном из сел Бурятии. Шокирующий случай произошел в Брянске в Кабанском районе. Хулиганы стреляли по детям, стоящим на остановке, из проезжавшей мимо машины», — говорится в публикации.

По предварительным данным, стрелявшими были два ученика гимназии и студент техникума.

До этого в Екатеринбурге задержали стрелка, открывшего огонь из машины прямо на свадьбе.

По данным СМИ, один из гостей на свадьбе открыл огонь в воздух из автомобиля. Местные жители испугались и вызвали полицию. В итоге стрелка арестовали.

Впоследствии выяснилось, что мужчина стрелял из охолощенного пистолета В1 Kurs (Beretta 10ТК). Было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее на видео попала истерия фанатов ПСЖ, взорвавших автомобиль.

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