На видео попала истерия фанатов ПСЖ, взорвавших автомобиль

В Париже болельщики французского клуба «Пари Сен-Жермен» накинулись на автомобиль, который затем въехал в толпу и, судя по всему, взорвался. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

«Пока неизвестно, что стало причиной такого поведения водителя. Вероятно, он просто хотел убрать свою машину из эпицентра погромов, которые устроили болельщики: фанаты били витрины, разбивали машины и кидали камни в полицейских. По данным местных журналистов, рядом уже были несколько горящих автомобилей», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети видео показано, как фанаты клуба набросились на автомобиль, став бить его ногами и дорожными знаками. Затем машина въехала как минимум в троих болельщиков. Состояние одного из них оценивается как критическое. После этого болельщики погнались за машиной и, предположительно, взорвали ее.

Инцидент произошел вечером 7 мая, когда после победы «Пари Сен-Жермен» в матче полуфинала Лиги чемпионов фанаты клуба организовали массовые беспорядки на Елисейских полях. Тысячи болельщиков поджигали файеры, взрывали петарды, разрушали витрины магазинов и вступали в столкновения с полицией.

Ранее стало известно, что в Венесуэле планируют производить российские автомобили.