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В Париже в толпу футбольных фанатов врезался автомобиль

Parisien: автомобиль сбил трех футбольных болельщиков на Елисейских полях в Париже
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Stephanie Lecocq/Reuters

Во время беспорядков, устроенных в Париже болельщиками столичного футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», в толпу фанатов врезался автомобиль. Об этом сообщает газета Parisien.

Накануне парижский клуб во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, одержав в обоих матчах победу над лондонским «Арсеналом». Празднование успеха фанатами вылилось в массовые беспорядки на Елисейских полях. Тысячи болельщиков «Пари Сен-Жермен» жгли на улицах файеры, взрывали петарды, крушили витрины магазинов и вступали в столкновения с применявшими дубинки и слезоточивый газ стражами порядка.

Вечером на улице Христофора Колумба в толпу фанатов врезался автомобиль. Предположительно, болельщики окружили машину и пытались разбить в ней окна. Водитель, пытаясь как можно быстрее уехать, сбил трех человек. В результате наезда один из фанатов получил крайне тяжелые травмы и сейчас находится в критическом состоянии. После столкновения несколько десятков болельщиков погнались за автомобилем и подожгли его. Автомобиль взорвался, и его пришлось тушить пожарным. Пока неизвестно, был ли арестован водитель машины.

15 ноября сообщалось, что в Париже болельщики устроили драки на футбольном матче пятого тура Лиги наций между сборными Франции и Израиля.

Ранее сообщалось, что начало финала Кубка Америки отложили из-за беспорядков безбилетников.

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