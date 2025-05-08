Россиянам напомнили о штрафе за езду с просроченными правами

За управление автомобилем с просроченными правами россиянам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что срок действия прав, истекавший в 2022 году, был автоматически разово продлен на три года. Если сейчас этот трехлетний срок закончился, то права подлежат замене. Для замены водительского документа необходимо подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офис МФЦ.

Если же срок действия прав истекает в этом году, что отмечено на документе, менять их не требуется. В этом случае права автоматически продлеваются до 2028 года.

4 мая юрист Елена Пономарева предупредила россиян, что мыть автомобиль можно только в специальных местах. За несоблюдение этого требования можно получить штраф в размере от 100 до 500 рублей.

18 апреля Департамент транспорта Москвы напомнил столичным водителям предупредили об арестах автомобилей из-за неоплаченных штрафов за парковку.

Ранее стало известно, влияет ли количество дорожных камер на число штрафов в России.