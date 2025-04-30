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Стало известно, влияет ли количество дорожных камер на число штрафов в России

В среднем российские водители получают 5–6 штрафов в год
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Аналитики bip.ru проанализировали данные 23,8 млн пользователей за последний год и выяснили, как количество штрафов, которые получают водители, зависит от числа камер в регионе. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чтобы определить, где за водителями наблюдает большее число дорожных камер, эксперты ранжировали регионы по «плотности» оснащения устройствами — количеству камер, которое приходится на тысячу водителей-пользователей bip.ru. Средний показатель по России в целом — 2,2, самые высокие значения по регионам:

  1. Ненецкий автономный округ — 8 камер.
  2. Сахалинская область — 6 камер.
  3. Архангельская область — 6 камер.
  4. Москва — 4 камеры.
  5. Ленинградская область — 4 камеры.

Наименьшая «плотность» оснащения камерами в Ростовской области — 0,4.

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В каждом регионе аналитики соотнесли общее количество штрафов за год с общим числом водителей-пользователей bip.ru. При расчете учитывались только штрафы ГАИ, без постановлений МАДИ и АМПП. Средний показатель по России в целом — 5–6 постановлений на человека в год, самые высокие значения по регионам:

  1. Адыгея — 18 штрафов на одного водителя.
  2. Московская область — 12 штрафов на одного водителя.
  3. Ленинградская область —11 штрафов на одного водителя.
  4. Тульская область —10 штрафов на одного водителя.
  5. Крым — 9 штрафов на одного водителя.

Наименьшее количество штрафов на одного водителя приходится в Краснодарском крае — 1 за год.

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Прямой зависимости между количеством камер и количеством штрафов не оказалось. В целом по соотношению между количеством камер и числом штрафов на одного водителя регионы распределяются на четыре группы:

  1. Много и камер, и штрафов: Москва, Ленинградская область, Башкирия, Еврейская автономная область, Крым.
  2. Среднее количество камер и среднее количество штрафов: Ростовская область, Карелия, Татарстан и др.
  3. Камер много, но штрафов мало: Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Архангельская область.
  4. Камер мало, но штрафов много: Адыгея, Тульская и Московская области.

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