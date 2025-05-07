Запасы прошлогодних автомобилей в России сократились наполовину

В России наполовину сократились запасы прошлогодних автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Из 349 тысяч новых легковых автомобилей, проданных за первые четыре месяца 2025 года, почти 290 тысяч (82,6%) — предыдущих годов выпуска. Лишь каждый шестой автомобиль (17,4%), купленный россиянами в январе — апреле, был выпущен в этом году. В этом плане 2025 год самый «отстающий» за последнее 20-летие», — сообщил эксперт.

По его словам, такая статистика обусловлена большими переходящими запасами дилерских и дистрибьюторских автомобилей. При этом с учетом ввоза машин 2024 года выпуска можно отметить, что запасы таких автомобилей уменьшились в два раза.

Целиков также уточнил, что за счет пополнения складов «свежими» машинами в настоящее время общий сток остается на уровне конца прошлого года.

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