Россиянам перечислили самые продаваемые кроссоверы в РФ

«Автостат» назвал 10 самых популярных кроссоверов у россиян в апреле

В апреле 2025 года самым продаваемым кроссовером стал Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Кроссовер Geely Monjaro вошел в пятерку наиболее популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке. По данным агентства «Автостат», в апреле 2025 года было реализовано 2 710 новых таких автомобилей», — говорится в сообщении.

По информации источника, лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых кроссоверов заняли модели Chery Tiggo 7 PRO Max, а также два отечественных внедорожника — Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Пятое место заняла популярная модель SUV, кроссовер Geely Monjaro.

Также сообщается, что в десятку самых продаваемых кроссоверов апреля 2025 года вошли модели Belgee X50, Haval M6, Chery Tiggo 4 PRO, Chery Tiggo 4 и Changan UNI-S / CS55 Plus.

До этого автоэксперт Кочнев рассказал, что при покупке некоторых подержанных кроссоверов важно проводить дополнительные проверки, поскольку модели скрывают множество технических проблем.

Ранее в России подешевели белорусские кроссоверы Belgee.