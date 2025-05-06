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В России подешевели белорусские кроссоверы Belgee

Белорусские кроссоверы Belgee подешевели в России на 60-110 тысяч рублей
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BelGee

Кроссоверы Belgee белорусской сборки стали доступнее в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«На «младший» кроссовер Belgee X50 в прошлогодних комплектациях специальная выгода выросла на 60 тыс. рублей и достигла 290 тыс. рублей, а в тех же версиях 2025 года она увеличилась на 110 тыс. рублей и теперь составляет 160 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

На прошлогодние комплектации кроссовера Belgee X70 специальная выгода выросла на 60 тыс. рублей, до 310 тыс. рублей, а на свежие 2025 года — на 110 тыс. рублей, до 260 тыс. рублей.

Компактный кроссовер Х50 является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии. Он представлен в России с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. в связке с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач.

Belgee Х70 — это китайский паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусско-китайского СП БелДжи 24 мая 2024 года.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что в России подорожали автомобили «Москвич».

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