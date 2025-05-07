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Гигантская Георгиевская лента встретила иностранных лидеров в Кремле

В Кремле иностранные кортежи встретила гигантская Георгиевская лента

В Москве кортежи иностранных лидеров встретила огромная Георгиевская лента. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

«Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская Георгиевская лента», — говорится в сообщении.

Произошедшее запечатлели на видео. На кадрах видно, как кортежи едут по дороге, вдоль которой натянута большая Георгиевская лента.

До этого москвичам сообщили, в какие часы 7 мая лучше не выезжать на машине. В районе Тульской эстакады в оба направления, на внешней стороне в районе Лужнецкой эстакады и внутренней стороне в районе улицы Новая Башиловка наблюдается интенсивное движение транспорта: москвичам посоветовали передвигаться на метро, чтобы сэкономить время в поездках.

Кроме того, в столичном Дептрансе отметили, что 7 мая на движение транспорта в Москве могут повлиять прибытие иностранных делегаций, а также увеличение автомобилей на дорогах из-за предстоящих праздников. Водителям посоветовали не выезжать улицы Москвы до 16:00 и после 19:00.

Ранее москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта в среду.

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