Москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта в среду

В среду, 7 мая, в столице будут действовать ограничения на движение транспорта из-за подготовки к 9 Мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно размещенной информации, с 5:30 будут перерыты Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая улицы. Кроме того, ограничения коснутся улиц Солянка, Петровка, Болотная, Охотный Ряд, Балчуг, Большая Никитская и Садовническая. Нельзя будет проехать и по набережным в центре Москвы.

С 10:00 и до конца мероприятия движения не будет по Тверскому и частично Страстному бульварам. Парковаться в этом райне нельзя будет до 13:00 пятницы, 9 мая. С указанного времени также будет не проехать по Большому и Малому Каменным мостам, Новому Арбату, Земляному Валу и улицам Воздвиженка, Большая Полянка, 1-й и 2-й Брестские, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, Садовая-Спасская, Садовая-Черногрязская и Марксистская.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«7 мая в ЦАО и ЮВАО временно закроют некоторые подземные пешеходные переходы. С 05:00 до окончания мероприятия ограничения будут действовать на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные переходы не будут работать с 10:00.

С начала этой недели москвичи массово жаловались на сбой в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались у всех операторов. В Единой госсистеме предупреждения и ликвидации ЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для охраны столицы 9 мая МВД усилило контроль за использованием беспилотников и пиротехники, а в Госдуме сообщили о задействовании всех сил и средств, включая ПВО (противовоздушную оборону).

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.