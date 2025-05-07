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Москвичам сообщили, в какие часы 7 мая лучше не выезжать на машине

Дептранс предупредил об ограничении движения 7 мая
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Александр Вильф/РИА Новости

Водителям посоветовали не выезжать на улицы Москвы 7 мая до 16:00 и после 19:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный Дептранс.

«Интенсивное движение наблюдаем на ТТК: в районе Тульской эстакады в оба направления, на внешней стороне в районе Лужнецкой эстакады и внутренней стороне в районе улицы Новая Башиловка. Рекомендуем сегодня использовать метро, так вы сэкономите время в пути», — сообщили в Дептрансе.

По информации источника, 7 мая на движение транспорта в Москве могут повлиять прибытие иностранных делегаций, а также увеличение автомобилей на дорогах из-за предстоящих праздников. Так, в Дептрансе водителям посоветовали не выезжать улицы Москвы до 16:00 и после 19:00.

До этого сообщалось, что в Москве доставка еды и такси работают с ограничениями из-за сбоев связи. По словам людей, при попытке заказать продукты или машину в приложении им сообщают о нестабильном подключении.

Ранее москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта в среду.

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