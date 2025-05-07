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Москвичи пожаловались на сбои в работе такси и доставок еды

В Москве такси и службы по доставке еды работают с ограничениями
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Москве доставка еды и такси работают с ограничениями из-за сбоев связи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жители Москвы сообщают о сильных проблемах в работе доставок и такси, по словам людей, при попытке заказать продукты или машину в приложении им сообщают о нестабильном подключении», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в среду, 7 мая, в столице будут действовать действовать ограничения на движение транспорта из-за подготовки к 9 Мая. Согласно размещенной информации, с 5:30 будут перекрыты Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая улицы. Кроме того, ограничения коснутся улиц Солянка, Петровка, Болотная, Охотный Ряд, Балчуг, Большая Никитская и Садовническая. Нельзя будет проехать и по набережным в центре Москвы.

С 10:00 и до конца мероприятия движения не будет по Тверскому и частично Страстному бульварам. Парковаться в этом районе нельзя будет до 13:00 пятницы, 9 мая. С указанного времени также будет не проехать по Большому и Малому Каменным мостам, Новому Арбату, Земляному Валу и улицам Воздвиженка, Большая Полянка, 1-й и 2-й Брестские, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, Садовая-Спасская, Садовая-Черногрязская и Марксистская.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.

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