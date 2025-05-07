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В Самаре огромная труба раздавила легковушку и попала на видео

В Самаре на видео попала гигантская труба водовода, придавившая легковушку

В Самаре огромная труба водовода раздавила легковушку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Огромная труба водовода не доехала до места ремонта в Самаре. 18-колесный монстр, как ни пытался – не смог нормально вписаться в разворот и зацепил пару легковушек. Никто не пострадал, просто очень испугались», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что труба придавила легковой автомобиль. На записи также заметно, что после ДТП у машины повреждена крыша.

По информации источника, после инцидента машинам потребовался ремонт. Также сообщается, что трубу везли, чтобы установить в центральную магистраль, которая подает воду в Куйбышевский район Самары.

До этого в Москве курьер регулировал движение автомобилей из-за сломанного светофора. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как курьер стоит на проезжей части и указывает автомобилям, куда ехать.

Ранее владивостокец на Honda блокировал проезд скорой с тяжелым пациентом.

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