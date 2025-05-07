Владивостокец на Honda блокировал проезд скорой с тяжелым пациентом, и это попало на видео

Во Владивостоке седьмого мая водитель блокировал проезд автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня в районе Второй речки водитель не давал проехать карете скорой помощи, не уступал дорогу длительное время. В этот момент внутри находился человек с ожогами в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как Honda не пропускает скорую на проезжей части и не перестраивается на соседнюю полосу. По словам водителя, в момент инцидента в иномарке находились четыре человека.

До этого сообщалось, что в Иванове мужчина на автомобиле не пропустил машину скорой помощи, которая ехала к его отцу. По словам нарушителя, когда скорая и его машина приехали в одно место, выяснилось, что автомобиль экстренных служб спешил на помощь к отцу ивановца. После произошедшего мужчина извинился перед медиками и водителем автомобиля скорой помощи.

Ранее в Москве Lada Granta блокировала проезд скорой с мигалками.