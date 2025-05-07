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Медведи пытались забраться на автомобиль на трассе под Сургутом, и это попало на видео

Под Сургутом на видео попало, как медведи пытались забраться на автомобиль

В Сургутском районе медведи вышли на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Отзывчивый дальнобойщик подкормил косолапых в Сургутском районе», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько медведей идут по проезжей части, при этом один подходит к автомобилю и пытается на него забраться, а после — встает на задние лапы. Далее на записи видно, как остальные животные подходят к транспорту.

До этого сообщалось, что в Симферополе утка с утятами нарушали правила дорожного движения. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как утка с утятами переходит проезжую часть. На записи также видно, что птицы идут по дороге в необорудованном для пешеходов месте.

Кроме того, в Москве козы переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как козы идут по пешеходному переходу, при этом водители остановили автомобили и ждут, когда животные перейдут дорогу.

Ранее в российском городе лошадь выбежала на дорогу и запрыгнула на машину.

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