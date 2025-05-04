Ивановец на машине не пропустил скорую, спешившую на помощь к его отцу

В Иванове мужчина на автомобиле не пропустил скорую, спешившую к его отцу

В Иванове мужчина на автомобиле не пропустил машину скорой помощи, которая ехала к его отцу. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«Машина скорой, как и положено, двигалась с мигалками. Вот только посторониться они заставили далеко не всех. Один автомобиль ни в какую не хотел уступать дорогу скорой. К удивлению медиков, их маршрут совпадал», — рассказал мужчина историю своего коллеги.

По словам ивановца, когда «скорая» и автомобиль нарушителя приехали в одно место, выяснилось, что машина экстренных служб спешила на помощь к отцу водителя. После произошедшего мужчина извинился перед медиками и водителем автомобиля скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Москве 29 апреля водитель на Lada блокировал проезд автомобилю экстренных служб, спешивших к человеку. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль едет перед машиной экстренных служб и не уступает дорогу: не перестраивается на соседнюю полосу.

Ранее в Приморье неуправляемый автомобиль на скорости переехал ребенка.