На юге Москвы затруднено движение после столкновения трех автомобилей

На юге Москвы в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека

На юге Москвы произошло ДТП с участием нескольких машин в районе дома 18 на Ключевой улице, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

Там призвали водителей выбирать маршруты для объезда, так как в районе места происшествия движение затруднено.

В управлении МВД по Москве рассказали РИА Новости о том, что на пересечении улиц Ключевая и Братеевская столкнулись три автомобиля. При этом, по предварительной информации, пострадали два человека.

В субботу, 3 мая, массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле Москвы. На внешней стороне третьего транспортного кольца столкнулись несколько транспортных средств. В районе ДТП образовался затор, длина которого составила порядка 2,3 км. В столичном дептрансе водителям тоже советовали искать пути объезда проблемного участка дороги. На место происшествия прибыли городские оперативные службы.

Ранее в Приморье малолетний водитель на скорости протаранил Дом культуры.