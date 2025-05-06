В Приморье малолетний водитель на скорости протаранил Дом культуры, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как подростки на легковушке протаранили здание

В Приморском крае в поселке Кавалерово подростки на легковом автомобиле врезались в Дом культуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Приморье пьяные подростки за рулем решили ради забавы самоуничтожиться о Дом культуры. На кадрах видно, как седан на приличной скорости врезается в Дом культуры без логичного на то объяснения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как после ДТП подростки выходят из автомобиля. Один из нарушителей падает на асфальт, остальные — пытаются силой передвинуть поврежденную машину.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске несовершеннолетние катались на крыше легкового автомобиля. На кадрах видно, как два человека сидят на крыше легкового автомобиля, который едет по двору. Также уточняется, что инцидент произошел 5 мая на улице Сахалинской.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что поведение подростков угрожало их жизни, а также создавало опасность для других участников движения.

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