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В Южно-Сахалинске подростки катались на крыше легковушки и попали на видео

В Южно-Сахалинске на видео попало, как подростки катались на крыше

В Южно-Сахалинске несовершеннолетние катались на крыше легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин».

«Молодые люди, не имеющие ни прав, ни знаний ПДД, устроили опасные покатушки. Двое из участников компании прокатились с ветерком, устроивших на крыше машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека сидят на крыше легкового автомобиля, который едет по двору. Также уточняется, что инцидент произошел 5 мая на улице Сахалинской.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что поведение подростков угрожало их жизни, а также создавало опасность для других участников движения. Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей и изъяли транспорт. В настоящее время в ведомстве проводят проверку по факту приобретения и использования автомобиля несовершеннолетними.

До этого сообщалось, что в Челябинске женщина приковала себя наручниками к автомобилю, который эвакуировали.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.

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