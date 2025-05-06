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В центре Москвы 7 мая перекроют движение

Центр Москвы 7 мая перекроют из-за репетиции парада Победы
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Александр Гальперин/РИА Новости

Движение транспорта в нескольких районах Москвы, в том числе в центральной части, будет ограничено 7 мая 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы». Это связано с репетицией парада Победы.

Так, будет закрыто движение с 05:00 до 08:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. С 05:30 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на ряде центральных набережных и улиц. Также с 10:00 повторно закроют движение для транспорта на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта и улицы Новый Арбат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день для страны.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех», — заявил он.

Также столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве на майские праздники парковка автомобилей будет бесплатной.

Оставить автомобиль бесплатно можно 8–9–10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.

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