Москвичка без нижнего белья гуляла по проезжей части и попала на видео

В Москве на видео попало, как голая москвичка гуляла по проезжей части

В Москве женщина без одежды гуляла по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Очень жаркую женщину заметили в одном из районов Москвы», — говорится в сообщении.

Водители сняли москвичку на видео. На кадрах видно, как полностью голая москвичка с пакетами в руках идет по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Челябинске 5 мая женщина приковала себя наручниками к автомобилю, который эвакуировали. Она села практически на ходу, требовала, чтобы машину сняли с эвакуатора, а потом пристегнула себя наручниками к рулю. Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина сидит в автомобиле, который находится на эвакуаторе. Челябинка пристегивает себя наручниками к машине, в этот момент на нарушительницу смотрит сотрудник ДПС и смеется.

Из-за инцидента образовалась пробка, поскольку эвакуатор не мог продолжить движение с человеком в салоне. В Госавтоинспекции отметили, что на нарушительницу составили административный протокол.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.