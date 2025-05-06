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Названы 3 запчасти для китайских авто, которые сильнее всего подорожали за месяц

НАПИ перечислило 3 запчасти для китайских авто, сильно подорожавшие за месяц
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России за месяц запчасти на китайские автомобили подорожали на 2,1%, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов. В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 2,1%», — сообщает агентство.

Отмечается, что сильнее всего подорожало зеркало заднего вида для китайских авто. За месяц цена поднялась на 19,1% и составила 59,4 тыс. рублей. Кроме того, на 13,3%, до 58,6 тыс. рублей, подорожало лобовое стекло. Еще на 8% увеличилась цена на задний фонарь. Теперь он, в среднем, стоит 36,5 тыс. рублей.

До этого президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что средняя стоимость запчастей выросла на 0,1%, что следует из новых справочников их средней стоимости по ОСАГО, которые вступили в силу 19 марта.

Среди иномарок больше всего подорожали автозапчасти для Porsche, Skoda, Peugeot, Audi, Renault и KIA. При этом цены на детали для Nissan, Mitsubishi и ВАЗ снизились.

Ранее страховщиков поймали на занижении цен автозапчастей в ОСАГО.

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