Cтраховщиков поймали на занижении цен автозапчастей в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков обновил справочники ОСАГО, повысив цены на автозапчасти всего на 0,1%. В то время как с момента последней индексации цен в справочниках автозапчасти подорожали до 25%, выяснила «Газета.Ru». Таким образом, страховщики искусственно занижают стоимость автозапчастей, чтобы меньше платить гражданам, убеждены автоэксперты.

Стоимость автозапчастей в России выросла с начала 2025 года в среднем на 10-15%, сообщила «Газете.Ru» директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«За первые два месяца 2025 года мы отмечали рост цен на запчасти, в среднем на 10-15%.

Повышение происходило по многим причинам: сохраняющиеся сложности с логистикой и проблемы с перечислением денежных средств. Понятно, что на запчасти, как и на любой импортируемый товар, влияет курс валют», — рассказала Овчинникова.

В то же время Российский союз автостраховщиков (РСА) оценивает рост цен автозапчастей в стране, куда скромнее. Согласно вступившим в силу с 19 марта новым справочникам запчастей, с помощью которых страховщики рассчитывают возмещение по ОСАГО, запчасти с прошлого обновления в декабре 2024-го практически не подорожали.

«В целом стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, вступившем в силу 19 марта 2025 года,

показала рост на 0,1% по сравнению с предыдущей версией справочника.

До этого РСА обновлял свои справочники в декабре 2024 года, тогда стоимость автозапчастей также поднялась незначительно — всего на 0,5%.

«Изменение цен в справочниках показывает ситуацию с логистикой поставок. Также мы наблюдаем значительные колебания курса доллара, зависящие от экономических и политических факторов, особенно в условиях экономических санкций. Поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок все время меняются, и именно это влияет на конечные цены для потребителей», — объяснил столь незначительный рост цен глава РСА Евгений Уфимцев.

Более того, страховщики даже снизили цены по некоторым маркам автомобилей, как будто бы запчасти на них стали дешевле. Так, для автомобилей Nissan в справочниках ОСАГО цены для компенсации по ДТП снизились на 2%, у Mitsubishi — на 0,8%, у Lada — на 0,6%.

В пресс-службе РСА сообщили «Газете.Ru», что методика расчета цен на запчасти для возмещения ущерба по ОСАГО не нуждается в корректировке.

«В настоящее время со стороны РСА нет предложений по корректировке этой методики формирования средних цен.

Мы мониторим рынок запчастей и если видим, что рынок меняется и справедливые цены, по которым рассчитывается выплата по ОСАГО, невозможно сформировать в точности по этой методике, то обращаемся в Банк России с предложениями», — сообщили в РСА.

Сопоставление динамики цен на запасные части в справочниках РСА с динамикой уровня инфляции, сведения о которой публикует Росстат, некорректно, поскольку методики оценки существенно различаются. Цены на запчасти – это далеко не вся потребительская корзина, уровень цен по которой оценивается для определения уровня инфляции, подчеркнули в РСА.

Дилеры говорят о повышении цен

В то же время о росте стоимости автозапчастей говорят и автомобильные дилеры. В пресс-службе дилерского холдинга «Рольф» сообщили «Газете.Ru», что, например, цены на фары и фонари за 2025 год выросли в среднем на 17%, капоты и бамперы подорожали на 13%, лобовые стекла — на 12%, крылья — на 9%. На 5-9% подорожали в тот же период расходные материалы для ТО, уточнили в «Рольфе».

«Cейчас уже можно говорить о том, что в среднем, за последние 2-3 месяца, цены на запчасти заметно увеличились:

рост составил 15-25%.

Больше всего подорожали оригинальные детали к автомобилям Porsche», — рассказал «Газете.Ru» руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Вероятнее всего, рост цен продолжится, и к концу года может достигнуть 40%. Связано это с тем, что продолжают сохраняться логистические проблемы. Многим поставщикам приходится налаживать новые маршруты, выстраивать новые цепочки, что увеличивает время доставки и ведет к издержкам, добавил он.

«В вопросе о подорожании важный фактор — наличие. Например, сегодня лобовое стекло стоит 180 тыс. рублей, но есть в наличии,

а завтра оно последнее на рынке или доступно только на заказ, и цена уже может быть на 40-50% больше»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Приходится судиться

Цены в справочниках РСА значительно занижены, и автомобилистам для получения полного возмещения ущерба по ОСАГО приходится обращаться в суды, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Справочники РСА с реальной жизнью никак не связаны,

это исключительно инструмент занижения размера выплат, и более ничего.

Проверка по номерам запчастей в агрегаторах позволяет легко в этом убедиться. Уверен, что справочники РСА необходимо приводить с актуальной рыночной ситуацией», — заявил Шапарин «Газете.Ru».

Инфляция в стране достаточно высокая, но на цену запчастей сильно влияет курс валют, и на фоне укрепления рубля некоторые запчасти можно сейчас заказать дешевле, чем зимой, и ситуация на этом рынке многовекторная, уточнил он.

«Для получения возмещения на рыночном уровне путь один — это суд.

Проводится экспертиза реальной стоимости запчастей, реального ущерба. После этого пострадавшие пытаются добиться судебного решения. Представители страховых компаний пытаются «вытолкнуть» людей в суды, а затем сами жалуются, что люди отсуживают десятки миллиардов рублей ежегодно», — заключил Шапарин.

Член правления «Союза автосервисов» (объединяет независимые СТО) Илья Плисов полагает, что цены на запчасти, отраженные в справочниках РСА, корректны минимум на 70%. Но после того, как в справочники были включены не только оригинальные детали, но и их аналоги от сторонних производителей, размер возмещения для автомобилистов снизился, признает он.

«Большая часть запчастей, примерно 70-80%, в справочниках отражена сравнительно корректно.

Учитывая, что у автосервисов с 2022 года появилась возможность ремонтировать автомобили запчастями-аналогами, которые доступны на рынке, их можно купить. Сложности и некоторые несоответствия по цене могут быть у запчастей, которые нельзя заменить аналогами», — пояснил Плисов «Газете.Ru».

3-4 года назад люди получали возмещение больше, потому что была оценка только по оригинальным запчастям с учетом износа. Сейчас она идет по аналогам. Клиенты несколько пострадали, потому что на автомобиль может быть установлена не оригинальная запчасть, а замена, заключил Плисов.