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Союз страховщиков поднял стоимость автозапчастей для компенсации по ОСАГО на 1,2%

РСА: цены на автозапчасти для компенсации по ОСАГО выросли на 1,2%
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Средняя стоимость запчастей выросла на 0,1%, что следует из новых справочников их средней стоимости по ОСАГО, которые вступили в силу 19 марта. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Изменение цен в справочниках показывает ситуацию с логистикой поставок. Также мы наблюдаем значительные колебания курса доллара, зависящие от экономических и политических факторов, особенно в условиях экономических санкций», — сообщил Уфимцев.

По его словам, несмотря на увеличение средних цен на запчасти на 1,2%, по итогам прошлого года средняя премия ОСАГО составила 7,6 тыс. рублей, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году.

Также сообщается, что среди иномарок больше всего подорожали автозапчасти для Porsche, Skoda, Peugeot, Audi, Renault и KIA. При этом цены на детали для Nissan, Mitsubishi и ВАЗ снизились.

Для формирования новой версии справочников использовали результаты исследования рынка, проведенного в декабре 2024 года — январе 2025 года. В этот период поставщики продолжили осваивать новые каналы поставок, а также увеличивали объемы предложений «неоригинальных» запчастей на рынке, которые имеют хорошее качество для того, чтобы их использовали при ремонте, что предусмотрено законодательством по ОСАГО.

Ранее назвали популярные авто с пробегом, которые можно купить за 1,5 млн рублей.

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