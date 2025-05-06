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В Испании возродят автомобильный бренд Santana

В Испании возродят автобренд Santana, выпускавший лицензионные Land Rover
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Santana

В Испании возродят автомобильный бренд Santana, выпускавший лицензионные внедорожники Land Rover, сообщает Motor.

«Запланирована целая линейка новых моделей, одной из которых станет пикап. И поскольку финансировать все это будет СП Zhengzhou Nissan, то, скорее всего, грузовичок окажется близким родственником Frontier Pro», — сообщает портал.

Пикап Frontier Pro оснащается силовой установкой, которая состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и интегрированного в трансмиссию электромотора. Комбинированная отдача — 408 л.с. Привод полный.

О том, когда начнется выпуск автомобилей Santana, не сообщается.

До этого стало известно, что французская компания Citroën планирует возродить легендарную модель 2CV.

Компания уже начала работы над моделью. Правда, в настоящее время проект находится на ранней стадии и каких-либо технических подробностей по нему нет. Известно лишь, что автомобиль будет построен на платформе модели C3 и получит электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что в Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class.

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