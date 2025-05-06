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В России назвали автомобили, которые вот-вот упадут в цене

Финансист Ермилова: цены на авто растут, но китайские машины стали дешевле
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Haval

В России продолжают дорожать автомобили, но некоторые модели можно купить со значительными скидками. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Она обратила внимание, что в стране с 1 мая вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Из-за этого отдельные машины к концу года могут подорожать на четверть. Цены вырастут в среднем на 10-20%. При этом ряд моделей дешевеют. Речь идет о Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro и Exeed TXL.

«Дилеры активно снижают цены на авто китайских производителей, которые скопились на складах», — сказала эксперт.

Она отметила, что это примерно 500 тысяч машин, скидки на них могут достигать полумиллиона рублей. Ермилова посоветовала поискать выгодные предложения на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo.

4 апреля сообщалось, что в РФ продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за первый квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее автоэксперт назвал надежные корейские автомобили за 500 тысяч рублей.

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