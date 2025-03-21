Mercedes-Benz начал использовать человекоподобных роботов на заводе в Берлине

Автопроизводитель Mercedes-Benz начал тестировать гуманоидных роботов американской компании Applonik на своем заводе в Берлине. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что роботы Apollo используются для внутренней логистики. Они перемещают детали на производственную линию, где рабочие устанавливают их в автомобили. Роботов также можно использовать для проведения первоначальных проверок качества компонентов.

Также, роботы Apollo способны самостоятельно заряжаться, подключаясь к источнику питания.

До этого Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере.

Робот-андроид, которого зовут Walker S, будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством сварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

Ранее сообщалось, что УАЗ повысит качество внедорожника «Патриот».