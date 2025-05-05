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Названы пять минусов кроссовера Peugeot 3008 с пробегом

«За рулем» перечислил пять недостатков кроссовера Peugeot 3008 с пробегом
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rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного кроссовера Peugeot 3008.

«После смены поколений в 2017 году эта модель из компактвэна превратилась в кроссовер. Однако отсутствие полного привода, изначально высокий ценник и нестандартная эпатажная внешность отпугивали многих покупателей», — сказал эксперт.

По словам Виноградова, репутацию французскому кроссоверу подпортил и ненадежный турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. Кроме того, специалист подчеркнул, что продать Peugeot 3008 на вторичном рынке будет не просто.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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