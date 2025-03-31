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Стало известно, почему опасно покупать каршеринговые машины в России

Fit Service перечислил пять проблем продающихся на рынке машин из каршеринга
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Автомобили, реализуемые из каршеринга российских компаний, в техническом плане являются котом в мешке. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Чтобы узнать точное состояние такой машины перед покупкой, надо сделать несколько проверок.

«Подвеска — первое, что страдает в автомобилях каршеринга. Постоянные наезды на бордюры и выбоины приводят к износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Стоит проверить, нет ли люфта в рулевой рейке, передней и задней подвеске», — сказал эксперт.

Коробка передач часто подвергается нагрузкам из-за резких стартов. Автомат может рывками переключать передачи, а вариатор — издавать посторонние звуки. Если масло в коробке с запахом гари, значит, ресурс трансмиссии исчерпан.

Двигатель может выглядеть исправным, но из-за коротких поездок его износ выше, чем у частного автомобиля. Нужно измерить компрессию, проверить ремень ГРМ, оценить наличие подтёков масла.

Каршеринговые автомобили часто перегружены подключением гаджетов через USB, что ускоряет износ электрики. Стоит проверить, как работают кнопки стеклоподъемников, мультимедиа, климат-контроль.

Также важно осмотреть машину на предмет скрытых следов ремонта. Порванные сиденья в салоне говорят о неаккуратном использовании автомобиля.

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