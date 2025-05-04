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В Кемеровской области грузовик на большой скорости снес Mitsubishi и улетел в кювет

В Кемеровской области пенсионер на грузовике снес Mitsubishi и улетел в кювет

В Кемеровской области пенсионер на грузовике врезался во внедорожник и улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая Шория».

«Грузовик-манипулятор на большой скорости перевернул внедорожник Mitsubishi Pajero, снес электрические провода и улетел в кювет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик врезается в проезжающий автомобиль, а после – падает в кювет. В результате столкновения начинает идти дым.

По информации источника, за рулем грузовика в момент ДТП находился пожилой водитель. По его словам, у автомобиля отказали тормоза.

По предварительной информации, в момент тарана в Mitsubishi Pajero находилось три человека, все остались живы.

До этого сообщалось, что в Спасском районе Приморского края автобус с людьми вылетел с дороги и перевернулся. На кадрах видно, что пассажирский автобус лежит на траве, а люди стоят на обочине дороги.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.

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