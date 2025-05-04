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В Приморье автобус с людьми вылетел с трассы и попал на видео

В Приморье автобус с людьми вылетел с трассы и перевернулся

В Спасском районе Приморского края автобус с людьми вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».

«Есть пострадавшие. Людям оказывается первая помощь», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что пассажирский автобус лежит на траве, а люди стоят на обочине дороги. На записи также видно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медики.

По информации источника, в результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса: медики госпитализировали людей с телесными повреждениями различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Приморском крае кошка провалилась в открытый люк припаркованной машины. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как кошка идет по крыше припаркованного автомобиля, а после — проваливается в люк, но успевает схватиться лапой за крышу.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.

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