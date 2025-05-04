На видео попало, как россиянка «разнесла» авто своего возлюбленного после измены

В Казани женщина повредила автомобиль своего возлюбленного после его измены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Обиженная дама разнесла машину неверному кавалеру возле ЖК «Радужный 2». <…> Оскорбленная вырывала зеркала, пинала кузов, а потом оторвала номер и начала бить авто им. В моменты экстаза она даже пританцовывала», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Жесть Казани» опубликовал запись с уличной камеры. На кадрах видно, как женщина пинает и бьет руками припаркованный автомобиль. Кроме того, на записи также видно, как нарушительница танцует возле поврежденной машины.

До этого сообщалось, что в Свердловской области женщина разбила бутылку о голову школьницы в общественном транспорте. На кадрах видно, как женщина кричит и ругается в автобусе. Затем нарушительница достает из сумки бутылку и разбивает ее о голову школьницы. После произошедшего пассажиры толкают злоумышленницу на пол.

Ранее в Подмосковье мигрант избил пожилого мужчину в автобусе.