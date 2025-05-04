Свердловчанка разбила бутылку о голову школьницы в автобусе, и это попало на видео

В Свердловской области женщина разбила бутылку о голову школьницы в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Инцидент произошел в трамвае Верхней Пышмы. По словам очевидцев, женщина в состоянии сильного опьянения вела себя неадекватно. Одна из пассажирок начала снимать дебош на телефон. Это и спровоцировало нападение», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как женщина кричит и ругается в автобусе. Затем нарушительница достает из сумки бутылку и разбивает ее о голову школьницы. После произошедшего пассажиры толкают злоумышленницу на пол. На записи также слышно, как во время конфликта женщина сообщает, что воспитывает внука.

По информации источника, медики госпитализировали пострадавшую школьницу. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушительницу.

До этого в Подмосковье мигрант устроил драку с пенсионером в автобусе. На кадрах видно, как нарушитель бьет пожилого мужчину о поручни.

Ранее в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.