В Петропавловске-Камчатском внедорожник протащил пенсионерку по дороге и попал на видео

На Камчатке водитель протащил пенсионерку по дороге и попал на видео

Пешеход пострадал в ДТП в городе Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает Госавтоинспекция Камчатки.

«По предварительным данным, сегодня в 12:20 по ул. Сахалинская 2/1 в г. Петропавловске-Камчатском 53-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», при движении задним ходом совершил наезд на гражданку 82 лет, которая шла по парковочной зоне», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по кадрам, внедорожник протащил женщину несколько метров. Пенсионерка доставлена в больницу. Отмечается, что водитель в течение года привлекался к административной ответственности 16 раз.

До этого стало известно, что на трассе между Ялтой и Алуштой мужчина привязал собаку к грузовику и протащил ее по дороге.

Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что привязанная к автомобилю собака бежит по проезжей части за грузовиком. Далее на записи видно, что у животного повреждены лапы. По словам водителя, собака сама выскочила из грузовика.

Ранее сообщалось, что в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.