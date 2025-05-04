«Дрифтанул по ногам»: В Калининграде на видео попало, как авто задел женщину

В Калининграде на видео попало, как дрифтер повредил женщине ногу

В Калининграде во время соревнований по дрифту автомобиль задел одну из зрительниц и повредил ей ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Дрифтанул по ногам: на соревнованиях по стритрейсингу на Люблинском шоссе пострадала одна из зрительниц», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как белый автомобиль во время дрифта задевает зрительницу.

По информации источника, инцидент произошел 2 мая во время соревнований на Люблинском шоссе. Организаторы предупреждали людей, что нужно отойти на безопасное расстояние, но некоторые проигнорировали предупреждение.

Также сообщается, что медики госпитализировали пострадавшую. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

До этого в Комсомольске-на-Амуре люди жарили шашлыки на проезжей части, чтобы снять это на видео. На кадрах видно, как женщина берет с мангала шашлык и кусает, а после – идет по проезжей части.

Ранее голая челябинка с младенцем на руках бегала по проезжей части.