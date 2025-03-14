На видео попало, как мужчина на грузовике тащил по трассе окровавленную собаку

Mash: Перевозчик привязал к машине собаку заказчиков и протащил по трассе

На трассе между Ялтой и Алуштой мужчина привязал собаку к грузовику и протащил ее по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Грузовик, за которым бежал окровавленный джек-рассел, заметили между Ялтой и Алуштой. Оказалось, водителю заказали перевезти вещи вместе с собакой», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что привязанная к автомобилю собака бежит по проезжей части за грузовиком. Далее на записи видно, что у животного повреждены лапы. По словам водителя, собака сама выскочила из грузовика.

По информации источника, в каком состоянии сейчас находится животное, неизвестно.

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