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В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта

ABS-CBN News: в Маниле машина врезалась в здание аэропорта, есть пострадавшие
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Depositphotos

Легковой автомобиль врезался в здание международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

На видео, которое опубликовал канал, видно, что не менее трех человек лежат либо сидят перед входом у первого терминала аэропорта. Неподалеку от входа в терминал стоит машина, которая протаранила внешнее ограждение, прежде чем влететь в здание.

«Люди, получившие травмы, в настоящее время проходят лечение. Водитель, ставший участником инцидента, находится под стражей в полиции», — приводятся в сообщении слова министра транспорта Филиппин Вивенсио Дизон.

Полиция выясняет причины случившегося. Сообщений об ограничении работы воздушной гавани не поступало.

В конце марта в аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHС-6 во время буксировки врезался в стену ангара.

Ранее в московском аэропорту водовоз протаранил самый большой в мире пассажирский самолет.

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