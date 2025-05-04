В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта

ABS-CBN News: в Маниле машина врезалась в здание аэропорта, есть пострадавшие

Легковой автомобиль врезался в здание международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

На видео, которое опубликовал канал, видно, что не менее трех человек лежат либо сидят перед входом у первого терминала аэропорта. Неподалеку от входа в терминал стоит машина, которая протаранила внешнее ограждение, прежде чем влететь в здание.

«Люди, получившие травмы, в настоящее время проходят лечение. Водитель, ставший участником инцидента, находится под стражей в полиции», — приводятся в сообщении слова министра транспорта Филиппин Вивенсио Дизон.

Полиция выясняет причины случившегося. Сообщений об ограничении работы воздушной гавани не поступало.

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