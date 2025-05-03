Россиян предупредили о сильном подорожании автомобилей

С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Из-за нововведения автомобили могут подорожать на 20–30%. Об этом «Прайм» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

»Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС», — пояснил эксперт.

Согласно новому порядку, утильсбор будет рассчитываться по формуле, учитывающей среднюю стоимость транспортного средства из справочника Минпромторга.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевели новые автомобили.