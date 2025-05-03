В России подешевел кроссовер Haval Jolion

Кроссовер Haval Jolion подешевел в России на 150 тысяч рублей

Кроссовер Haval Jolion, остающийся самым популярным китайским автомобилем в России, стал доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены на все его комплектации 2024 года выпуска с мая снизились на 150 тыс. рублей или 5,3 — 7,3%», — сообщает портал.

В частности, переднеприводная версия Haval Jolion Comfort с механической коробкой передач стоит 1,9 млн рублей, а полноприводная Tech+ — 2,7 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.