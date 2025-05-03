В Рязанской области выставили на продажу ВАЗ-2104 с минимальным пробегом

В Рязанской области продают ВАЗ-2104 с минимальным пробегом за 600 тысяч рублей

В Рязанской области выставлен на продажу 13-летний универсал Lada-2104 с пробегом 4,6 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«В городе не эксплуатировался. На кузове нет ни одного «жучка», пороги и днище - в идеале. Цена, актуальная на 2 и 3 мая - 600 тыс. рублей, потом продавец обещает вернуть прежний прайс, который на 100 тыс. рублей выше», - говорится в сообщении.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.