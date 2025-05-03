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В России сильно выросли продажи мотоциклов с пробегом

Продажи мотоциклов с пробегом в России выросли на 40%
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Triumph Motorcycles

В 1 квартале 2025 года россияне купили 12,8 тыс. подержанных мотоциклов, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 445 экземпляров. В топ-5 здесь также попали Honda CB (378 ед.), Jawa 350 (305 ед.), Yamaha YZF (233 ед.) и Suzuki GSX (230 ед.).

До этого стало известно, что компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense на выставке Enforce Tac в Германии представила электрический мотоцикл e-boost.

Мотоцикл разработан для нужд спецназа. В его основе лежит гражданский e-boost. Транспортное средство может разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. Мотоцикл поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 100 до 130 километров.

Также электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности, и кронштейны для крепления оружия. Грузоподъемность транспортного средства составит 150 килограммов.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.

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