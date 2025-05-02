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В Москве усилят контроль за парковкой

В Москве начнут тщательнее контролировать соблюдение правил парковки
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AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

В Москве усилят контроль за соблюдением правил парковки автомобилей на пяти улицах столицы в течение майских праздников. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«Патрулирование усилим на улицах, где паркуются под запрещающими знаками или на тротуарах чаще всего: улица Дыбенко (у автовокзала) Варшавское шоссе, 64-й км (возле многофункционального миграционного центра)», — говорится в публикации.

Также контроль будет усилен на Комсомольской площади, площади Тверская Застава и площади Савеловского вокзала.

В последние дни апреля и в майские праздники в Москве перекроют центральные улицы города из-за репетиций парада 9 мая, посвященного юбилейной годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. Какие улицы города и когда будут закрыты для движения транспорта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минтрансе России объяснили причины рекордных пробок у Крымского моста.

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