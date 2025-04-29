Какие дороги перекроют в Москве на праздники и репетиции парада

В последние дни апреля и в майские праздники в Москве перекроют центральные улицы города из-за репетиций парада 9 мая, посвященного юбилейной годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. Какие улицы города и когда будут закрыты для движения транспорта — в материале «Газеты.Ru».

29 апреля

Временные ограничения для движения автомобилей будут введены, начиная со вторника, 29 апреля. В местах перекрытий запрещается парковка, а в некоторых районах перекрываются пешеходные переходы.

Так, 29 апреля с 16:30 до 19:00 нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 3502 и Шоссейному проезду, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Перекрывается движение по Волгоградскому проспекту от Люблинской улицы до Абельмановской заставы, а также по Таганской площади и Новинскому бульвару. На Садовом кольце патрули заблокируют дороги на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Кроме того, ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.

close Армейский УАЗ «Патриот» с пулеметом на репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Александр Гальперин/РИА Новости

С 17:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам. Ограничения движения будут введены также на улицах Охотный Ряд, Балчуг, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянке и Петровке. Столичный Дептранс перекрывает движение и на центральных набережных: Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской.

В районе Таганской площади техника пойдет с 16:30 до 03:00 уже следующего дня — 30 апреля. Тут будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, а также в переулке Маяковского, Марксистском переулке и на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

close Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Павел Бедняков/РИА Новости

С 22:00 до окончания мероприятия 29 апреля нельзя будет проехать по Тверскому бульвару и по Страстному — от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, а также в Большом Путинковском переулке от Малой Дмитровки до Тверской.

С 22:30 будут закрыты улицы Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, 1-й и 2-й Брестские. Кроме того, будет перекрыто движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Откроют его после прохождения колонны техники.

close Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Павел Бедняков/РИА Новости

С 23:30 до окончания мероприятия ограничат движение по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекроют Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

Дорогу не перейти

29 апреля пешеходы также не смогут воспользоваться некоторыми подземными переходами. Ограничения для прохода начнутся с 17:30 на Волгоградском проспекте, Садовом кольце и Тверской улице. С 22:00 подземные переходы закроют в районе Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на самом Новом Арбате. Ограничения снимут после окончания мероприятия.

3 мая

Начиная с 23:30 3 мая и вплоть до окончания мероприятий водителям будут недоступны участки Садового кольца на отрезках от Новинского бульвара, 2-ой Брестской улицы, Садовой-Каретной и Садовой-Спасской улиц, Земляного Вала, Таганской площади, а также Волгоградский проспект.

close Танк Т-34-85 (на первом плане) на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Евгений Биятов/РИА Новости

В районе этих улиц водителям лучше не оставлять автомобили на парковках, в противном случае они будут эвакуированы и переставлены в близлежащие дворы и улицы. Ограничения для стоянки автотранспорта продлятся вплоть до 23:00 4 мая .

7 мая

Ночью 7 мая с 05:00 до 08:00 колонны военной техники пойдут тем же маршрутом, что и 3 мая. В связи с этим будут перекрыты те же участки Садового кольца и Волгоградского проспекта. С 05:00 до 13:00 двустороннее движение для автотранспорта будет организовано на улицах Таганская, Марксистский переулок, Александра Солженицына и в переулке Маяковского.

close Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Кристина Кормилицына/РИА Новости

Также 7 мая с 05:30 и до окончания мероприятий закроют движение вдоль маршрута следования техники по улицам Гашека, Тверской, Петровке, Моховой, Солянке, Оружейному переулку, Пречистенской, Котельнической и Кадашевской набережным.

9 мая

В День Победы, 9 мая, с 05:00 до 08:00 закроется движение по Волгоградскому проспекту и Садовому кольцу на участках от Новинского бульвара, 2-ой Брестской улицы, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Земляного Вала, Таганской площади. На ряде улиц около метро Таганская ГИБДД с 05:00 до 13:00 организует двустороннее движение.

close Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» и бронеавтомобили АМН 233114 «Тигр-М» (слева) едут на Красную площадь в Москве на военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Светлана Шевченко/РИА Новости

Также с 05:30 до окончания парада опять закроются для машин улицы Гашека, Тверская, Петровка, Моховая, Солянка, Оружейный переулок, Пречистенская, Котельническая и Кадашевская набережные. Кроме того, с 10:00 и до окончания празднования для проезда техники будут предоставлены улицы Якиманка и Новый Арбат.

Однако самая большая пробка может возникнуть на МКАДе с 17:00 — с парада Победы техника пойдет по Волгоградскому проспекту, выйдет на МКАД и направится в сторону Минского шоссе. Фактически половина окружной дороги перестанет функционировать на время выезда военной техники из города.