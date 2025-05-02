Дилеры предупредили о скачке продаж новых авто в России

Дилеры спрогнозировали рост продаж новых авто в РФ на 15-20% за апрель

В России по итогам апреля продажи легковых авто подскочат на 15-20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Продажи новых легковых машин будут на уровне 90-100 тыс. шт., это сезонное оживление спроса», — считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Он добавил, что во втором квартале текущего года не стоит ждать значительного роста продаж, а во втором полугодии они могут вырасти из-за отложенного спроса и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов добавил, что в апреле, по предварительным данным, было продано порядка 95 тыс. новых автомобилей.

«Это самый лучший месяц в году. Но нужно отметить, что цифра — крайне низкая для рынка России», — заметил он.

Генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич также заявил, что итоги апреля будут лучше марта (рост на 10-12%).

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее в России предрекли массовые увольнения сотрудников автосалонов.