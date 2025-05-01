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В Улан-Удэ на видео попало, как россияне вылетели из салона во время кульбита Honda CR-V

В Улан-Удэ на видео попало, как люди вылетели из Honda CR-V после кульбита

В Улан-Удэ автомобиль Honda CR-V врезался Toyota Highlander. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня около 19:30 водитель «Хонды ЦРВ» врезался в «Тойоту Хайлэндер», за рулем которой был 18-летний парень без прав, после чего он сбежал с места ДТП», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль вращается на дороге, в результате чего из салона люди вылетают на проезжую часть. После этого к пострадавшим подбегают очевидцы.

По информации источника, травмы получили двое несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают сбежавшего водителя, а также устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого сообщалось, что в Приморском крае легковой автомобиль перевернулся на трассе. На кадрах видно, как машина выполняет опасные маневры на дороге, затем — врезается в дорожное ограждение и начинает переворачиваться, а после — вращаться на проезжей части.

Ранее в Ленобласти бык игнорировал ПДД и помял несколько автомобилей.

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