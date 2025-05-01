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В Челябинской области на видео попал жестокий таран Lada Kalina

В Челябинской области на видео попало, как УАЗ «Патриот» протаранил Lada Kalina

В Челябинской области водитель УАЗ «Патриот» устроил массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Появился момент жуткой аварии на трассе между Саткой и Бакалом», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор УАЗ «Патриот» запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в Lada Kalina. Уточняется, что после лобового тарана автомобиль столкнулся с Lada Granta.

По информации источника, в результате ДТП водитель и пассажир Lada Kalina получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали два пассажира, водители УАЗ «Патриота» и Lada Granta.

До этого сообщалось, что в Приморском крае легковой автомобиль перевернулся на трассе. На кадрах видно, как машина выполняет опасные маневры на дороге, затем — врезается в дорожное ограждение и начинает переворачиваться, а после — вращаться на проезжей части. В момент кульбита легкового автомобиля из салона вылетают люди.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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