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Продажи автомобилей Zotye рухнули на 99%

Китайский автобренд Zotye продал за год 14 автомобилей
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Zotye

В 2024 году китайский автобренд Zotye Auto продал 14 автомобилей, что на 98,74% меньше, чем в 2023 году, когда дилеры реализовали 1,1 тыс. машин. Об этом сообщаетithome.com.

Отмечается, что за весь прошлый год компания не выпустила ни одного нового автомобиля. Выручка за год составила менее 5,6 млрд юаней, в то время как убыток превысил отметку в 10 млрд юаней.

С 2020 года производство легковых автомобилей Zotye находилось в состоянии заморозки, а первые шаги к его восстановлению были приняты в 2023 году. Однако добиться массовых продаж автомобилей бренду не удалось.

До этого известный производитель спортивных автомобильных кресел, компания Recaro, заявила о банкротстве.

Заявление о банкротстве было подано в окружной суд немецкого Эсслингена 29 июля 2024 года. Эта новость стала неожиданной как для работников Recaro, так и для профсоюза IG Metall.

Если Recaro станет банкротом, у производителей спорткаров могут возникнуть проблемы, так как на рынке нет достойного поставщика спортивных кресел.

Ранее поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия.

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