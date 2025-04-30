В Красноярске кондуктор «вышвырнул» школьника из автобуса, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как кондуктор вытолкал школьника из автобуса

В Красноярске кондуктор выгнал школьника из общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«В Красноярске кондуктор маршрута № 23 вышвырнул подростка из автобуса из-за того, что он не хотел платить за самокат», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что кондуктор грубо обращается с подростком. Мужчина выталкивает школьника из транспорта.

До этого сообщалось, что в Новошахтинске полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль выезжает на перекресток и врезается в легковую машину. От удара автомобиль полицейских переворачивается на проезжей части. Отмечается, что на месте ДТП работали сотрудники экстренных служб.

Кроме того, автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автобус выезжает на обочину дороги, падает в кювет и переворачивается.

Ранее в Подмосковье загорелся военный грузовик.