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В России появился новый отечественный автобренд

Калининградский «Автотор» начал выпуск автомобилей под брендом Eonyx
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EONYX

Калининградский завод «Автотор» запустил в производство опытную партию двух моделей электромобилей под брендом Eonyx. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

«Новые модели ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах.  Экологичные компактные электромобили имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов», - сообщает предприятие.

Отмечается, что автомобили будут оснащаться электродвигателями и другими компонентами, производство которых наладят на новых предприятиях «Автотора».

До этого стало известно, что в России на калининградском заводе «Автотор» в пилотном режиме началось производство полноприводной версии флагманского кроссовера Kaiyi X7.

«Флагманский кроссовер марки Kaiyi X7 специально для России дополнили полноприводной версией. В ходе подготовки производства отрабатывается технологический процесс, проводятся работы по дооснащению конвейерной линии, перенастройке оборудования», — сообщили в пресс-службе Kaiyi.

Цены на новую версию Kaiyi X7 будут объявлены ближе к старту продаж.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting расширит модельный ряд в России.

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